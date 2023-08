Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit um Roller-Teile/ Tasse auf Kind geworfen, Notruf in Dauerschleife und Polizeibeamte angegriffen/ Schrott-Dieb erwischt

Halver (ots)

Nach einem Streit um Rollerteile musste die Polizei am Samstagabend eingreifen. Vor Ort Im Winkel trafen die Polizeibeamten einen stark blutenden 25-Jährigen und einen 24-Jährigen. Die Polizei schrieb gegen beide Kontrahenten Strafanzeigen wegen einfacher bzw. gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Eine aus dem 3. Stock heruntergeworfene Tasse verfehlte am Freitag am Bahnweg nur knapp einen Vater mit seinem siebenjährigen Sohn. Als er nach oben schaute, sah er seinen herumbrüllenden Nachbarn am Fenster im 3. Stock. Der Vater erstattete Anzeige bei der Polizei gegen den mutmaßlichen Werfer. Zu diesem Zeitpunkt war der Verursacher allerdings bereits im Fokus der Polizei: Er hatte bis kurz vor 7 Uhr bereits 19-mal den Notruf 110 gewählt, setzte seine Anrufe im Minutentakt fort, um die Polizeibeamten am Telefon massiv zu beleidigen. Als Polizeibeamte bei ihm klingelten, beschimpfte er diese auch als "Pisser" und "Stück Scheiße", spuckte auf die Polizeibeamten und holte zum Faustschlag gegen eine Polizeibeamtin aus. Die Beamtin konnte ausweichen. Die Polizeibeamten mussten ihn überwältigen. Dabei sperrte er sich massiv. Die Beamten trugen ihn gegen seinen erheblichen Widerstand aus der dritten Etage in den Streifenwagen. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, verblieben jedoch dienstfähig. Der etwa 24-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Notrufmissbrauchs

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein 74-jähriger Kölner dabei erwischt, wie er auf einem Firmenhof am Höveler Weg Eisenteile in seinen Transporter lud. Zeugen informierten die Polizei. Kurz nach 2 Uhr nachts trafen die Beamten trafen den 74-Jährigen, der behauptete, er habe von einem Mitarbeiter der Firma das Okay bekommen. Deshalb sei er extra von Köln angereist. Auf Verlangen der Polizeibeamten lud er die verladenen Eimer mit Metall wieder aus. Außerdem bekam er eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (cris)

