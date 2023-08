Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann verprügelt/ Jugendlicher nach Drogenkonsum ins Krankenhaus

Altena (ots)

Ein 29-jähriger Altenaer wurde in der Nacht zum Sonntag in der Fußgängerzone Lennestraße verprügelt. Am Sonntag erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der 29-Jährige hatte sich am Abend zuvor in einer Gaststätte verbal mit einem Unbekannten gestritten. Als er zwischen 2 und 3 Uhr nachts nach Haus ging, sei er in Höhe des Lennekais von hinten umgestoßen worden. Am Boden liegend bekam er Tritte gegen den Körper und ins Gesicht. Das führte zu erheblichen Verletzungen. Ein ebenfalls unbekannter Zeuge sei hinzugekommen und habe den Angreifer weggezogen. Bei dem handelte es sich um dieselbe Person, mit der er sich Stunden zuvor in der Gaststätte verbal gestritten hatte. Die Polizei bittet Zeugen, auch aus der Gaststätte, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

Am Freitagabend endete eine Party im Ortsteil Mühlendorf mit Einsätzen von Rettungsdienst und Polizei. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren konsumierten zusammen Marihuana und Alkohol, was insbesondere einem der 16-Jährigen überhaupt nicht gut bekam. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die illegale Droge hatten sie sich zuvor in der Innenstadt besorgt. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen illegalen Handels mit Cannabis und Zubereitungen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten Beweismittel. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell