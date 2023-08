Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spulen mit Kupferdraht tauchen nach Einbruch auf Parkplatz in Gelsenkirchen auf

Kierspe/Gelsenkirchen (ots)

Indem sie die Außenfassade einer Firma In der Helle aufbrachen, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 14:00 Uhr und Sonntagabend, 21:00 Uhr Zutritt zum Innenraum des Gebäudes. Anschließend entwendeten sie, vermutlich unter der Nutzung von technischem Gerät, ca. sieben Tonnen Kupferdraht auf Spulen. Ein Zeuge stellte auf einem Parkplatz an der Josefinenstraße in Gelsenkirchen am Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr, zwei offenbar verlassene Kleintransporter fest und informierte daraufhin die Polizei. Im Laderaum fanden die Polizisten Kupferspulen. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnten die Spulen dem Einbruch in Kierspe zugeordnet werden. Die Fahrzeuge und das Kupfer wurden sichergestellt. Warum die Täter die Fahrzeuge dort abstellten, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen. Weiterführende Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

