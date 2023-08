POL-MK: Fünf Autos mit Edding beschmiert

Neuenrade (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Produktionshalle einer Firma an der Hönnestraße ein. Im Inneren öffneten sie anschließend weitere Türen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

