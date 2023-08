Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Senior stirbt an den Folgen eines Verkehrsunfalls

Meinerzhagen (ots)

Vergangenen Donnerstag, gegen 16 Uhr, kam es in Folge einer Vorfahrtsmissachtung auf der L539 zu einem Verkehrsunfall. In Höhe "Rinkscheid" kollidierten zwei Meinerzhagener (84 und 51) mit ihren Fahrzeugen (Mercedes und Audi) im Einmündungsbereich. Der schwer verletzte 84-jährige Meinerzhagener verstarb am 19.08.2023 im Krankenhaus Attendorn an den Folgen des Verkehrsunfalls. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell