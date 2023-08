Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter schlägt 43-Jährigem ins Gesicht - Polizei räumt Platz vor Gaststätte/Einbruch in Bürogebäude/Zeuge hält Autoknacker fest

Plettenberg (ots)

Ein Unbekannter hat einem 43-Jährigen an einer Gaststätte in der Straße Wasbieke am Sonntag, gegen 04:35 Uhr, unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der alkoholisierte 43-Jährige war in der Folge kurzzeitig nicht ansprechbar. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Eine Beschreibung des unbekannten Schlägers liegt nicht vor. Auf dem Platz vor der Gaststätte hielten sich zum Einsatzzeitpunkt ca. 40 Personen auf. Einige von ihnen verhielten sich distanzlos und verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Rettungskräften. Zudem war es bereits im Vorfeld, gegen 03:50 Uhr, zu einer weiteren Schlägerei vor der Gaststätte gekommen. Mit mehreren Streifenwagen wurde deshalb der Platz vor der Gaststätte geräumt. Es wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. (schl)

Zwischen Freitagnachmittag, 15:00 Uhr und Samstagmorgen, 09:20 Uhr brachen Unbekannte in ein Bürogebäude an der Bannewerthstraße ein. Die Täter verschafften sich dabei Zutritt, indem sie gewaltsam ein Fenster aufbrachen. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Laptops sowie eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

Ein Zeuge beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:55 Uhr, wie ein Mann mit einem Stein die Scheibe eines an der Breddestraße parkenden Audis einschlug und sich in das Fahrzeug setzte. Der aufmerksame Zeuge hielt den 23-Jährigen aus Olpe daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wie sich herausstellte hatte der Mann zuvor drei weitere Autos in der selben Straße beschädigt. Beute machte er nicht, wie eine Durchsuchung zeigte. Der erheblich alkoholisierte 23-Jährige verbachte die weitere Nacht im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann. (schl)

