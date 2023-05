POL Schwaben Nord: Einbruch in Reihenhaus

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (08.05.2023) brannte der Inhalt eines Müllentsorgungsfahrzeugen in der Neuburger Straße. Gegen 14.20 Uhr machten Passanten den Fahrer des Fahrzeuges auf den brennenden Inhalt auf seiner Ladefläche aufmerksam. Daraufhin hielt er das Fahrzeug in einer Haltbucht an und leerte den Inhalt aus, um ein Übergreifen des Feuers auf das Fahrzeug zu verhindern. Hier konnte der ...

