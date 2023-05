Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebstahl in zweifacher Ausführung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Montag (08.05.2023) entwendete eine 39-Jährige Gegenstände in gleich zwei Geschäften in der Neuburger Straße.

Gegen 13.00 Uhr entwendete die 39-Jährige mehrere Gegenstände im Wert von rund 120 Euro aus einem Drogeriemarkt. Außerdem entwendete sie aus einem Supermarkt Waren im Wert von rund 80 Euro. Dabei wurde sie jeweils von einem Mitarbeiter beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Eine Polizeistreife stellte anschließend die Personalien der Frau fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 39-Jährige.

