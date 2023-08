Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügelei/ Einbruch in Baucontainer

Menden (ots)

Am Freitag gegen 20.30 Uhr wurde auf der Bismarckstraße ein 31-jähriger Mann verprügelt. Zeugen in informierten die Polizei über eine Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen. Dementsprechend beorderte die Polizei mehrere Streifenwagen zur Bismarckstraße. Vor Ort trafen die Beamten jedoch einen 31-jährigen, in Menden gemeldeten Mann, seine Begleiterin sowie unbeteiligte Zeugen des Vorfalls. Die Zeugen berichteten, dass ein schwarzer Audi an der Straße angehalten habe. Nach und nach stiegen mehrere Personen aus und postierten sich rund um den 31-Jährigen. Der ging irgendwann zu Boden, worauf die anderen Personen davonfuhren. Die Zeugen lieferten gute Beschreibungen. Einer der Tatverdächtigen meldete sich zwei Stunden später auf der Polizeiwache. Der 30-Jährige schildert den Sachverhalt anders. Demnach habe sein Gegner kurz zuvor an der Straße Kinder "angemacht". Als er ihn darauf ansprach, habe der 31-Jährige zum Faustschlag ausgeholt, ihn aber nicht getroffen. Darauf habe er ebenfalls zugeschlagen, so dass der 31-Jährige zu Boden ging.

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend an der Keplerstraße in einen Baucontainer eingebrochen. Sie hebelten ein Vorhängeschloss auf und stahlen eine Reihe hochwertiger Baugeräte, darunter Trennschleifer, Pumpen und Stromaggregat. Anschließend brachen sie den Tank eines Baggers auf und entnahmen etwa 60 Liter Dieseltreibstoff. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Täter müssen mit einem Fahrzeug angerückt sein und müssen eine Weile an der Baustelle verbracht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 90990. (cris)

