Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve Uedem- Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Kreis Kleve- Uedem (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete am 08. September 2023 aus einer DM-Filiale in Uedem diverse Kosmetika im fast vierstelligen Eurobereich. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er noch angesprochen, flüchtete aber in unbekannte Richtung. Auf seiner Flucht ließ er die Tasche mit dem Diebesgut zurück. Die Bilder des Täters sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/117280 Hinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell