Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Neuwied (ots)

Am Samstag, dem 02.09.2023 gegen 17:05 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Langendorfer Straße im Bereich des Media Marktes zu einem Verkehrsunfall. Ein silberner oder grauer PKW der Marke VW stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Audi und verursachte so einen nicht unerheblichen Sachschaden an diesem. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des VW in Richtung Andernacher Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs zumindest teilweise ablesen konnte und dieses einem weiteren Zeugen mitteilte, der wiederum die Polizei verständigte. Zeugen werden gebeten, sich unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

