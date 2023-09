POL-PDNR: Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall bei Steimel

Unkel (ots) - Eine 40-jährige Frau aus Köln entwendete am Freitagnachmittag aus der Aldi-Filiale in Unkel insgesamt 16 Pflanzen im Gesamtwert von 40 Euro. Die Tat wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Die Täterin gab im Rahmen ihrer Vernehmung an, sie sei davon ausgegangen, dass die Ware kostenlos sei. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eröffnet. Die Verfahrenskosten werden erfahrungsgemäß nicht kostenlos sein. Rückfragen bitte an: ...

