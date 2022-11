Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Spendenboxen und Parfum entwendet - Polizei stellt zwei Tatverdächtigte

Löhne (ots)

(jd) Die Geschäftsführerin eines Blumengeschäfts in der Lübbecker Straße bemerkte gestern (7.11.) zwei Männer in ihrem Geschäft, die sich auffällig im Kassenbereich aufhielten. Die beiden bis dahin Unbekannten verließen das Geschäft und die Löhnerin stellte fest, dass eine Spendenbox, die sich auf dem Verkaufstresen befand, fehlte. Die Frau sah die beiden Männer in unmittelbarer Nähe mit der besagten Dose hantieren und sprach diese an, worauf sie die Dose zurückließen und sich entfernten. Im Verlauf einer Nahbereichsfahndung trafen die hinzugekommenen Polizeibeamten die beiden Männer an. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann aus Siegen und einen 20-jährigen aus Wenden. Beide sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Nachdem der Sachverhalt aufgenommen wurde, wurden die Männer zunächst vor Ort entlassen und begaben sich in Richtung Löhner Straße. In einem dortigen Verbrauchermarkt konnte durch die Beamten beobachtet werden, dass der 20-Jährige ein Parfumflakon in seine Tasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Auch der 21-Jährige nahm diverse Waren an sich und passierte den Kassenbereich, augenscheinlich ließ er diese jedoch kurzfristig zurück. Die beiden Männer wurden daraufhin erneut kontrolliert. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen wurde das Parfum aufgefunden sowie Bargeld in kleiner Stückelung und In-Ear-Kopfhörer. Bei dem 21-Jährigen wurde unter anderem ein hochpreisiges Smartphone festgestellt. Anhand der Individualnummern konnten die Beamten bei einer Überprüfung in den polizeilichen Systemen feststellen, dass beides zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Noch während der Sachverhaltsaufnahme zeigte zudem der Inhaber einer Buchhandlung in der Lübbecker Straße bei der Polizei an, dass das Geld aus einer Spendendose in seinem Geschäft entwendet wurde. Auch hier trifft die Personenbeschreibung auf die beiden Männer zu. Sie wurden daher zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

