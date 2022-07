Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anhänger entwendet - Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Leutenbach: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein Verkehrsteilnehmer meldete bei der Polizei am Montagnachmittag einen Autofahrer, der in Schlangenlinien von der Autobahn A81 in Richtung Marbach und im weiteren Verlauf in Richtung Affalterbach fuhr. Die Polizei konnte das betroffene Fahrzeug feststellen und in Leutenbach stoppen. Bei der Überprüfung ergaben sich bei dem 51-jährigen Autofahrer konkrete Anhaltspunkte einer akuten Drogenbeeinflussung. Die Polizei untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt und veranlasste im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutuntersuchung. Der 51-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Welzheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr die Justinus-Kerner-Straße und streifte dort einen parkenden Pkw Toyota. Er verursachte dabei erheblichen Fremdschaden und flüchtete anschließend. Die Polizei Schorndorf bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und nimmt dies unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Alfdorf: Gestürzte Radfahrerin

Eine 73-jährige Radfahrerin stürzte am Montagmittag und verletzte sich hierbei. Sie befuhr gegen 13 Uhr die Mutlanger Straße, als sie beim Abbremsen ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle verlor und stürzte. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik verbracht.

Remshalden-Grunbach: Anhänger entwendet

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagnachmittag wurde ein Autoanhänger, der in der Uferstraße geparkt war, entwendet. Der graue Anhänger vom Hersteller Stema, Typ SH 02-2 hat einen Wert von etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Anhängers nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

