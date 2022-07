Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter stiehlt Seniorin die Handtasche aus dem Rollator

Hagen-Boele (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 81-jährigen Frau am Donnerstagnachmittag (30.06.2022) während eines Einkaufs die Handtasche aus dem Rollator. Die Seniorin hielt sich in dem Zeitraum zwischen 18.00 und 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Schwerter Straße auf. Ihre Handtasche hatte sie in dem Korb ihres Rollators verstaut. Nachdem sie sich kurzzeitig auf die Gehhilfe setzte und dem Korb dabei den Rücken zuwendete, stellte sie den Diebstahl ihrer Tasche fest. Darin befanden sich neben ihrer Geldbörse und einem mittleren dreistelligen Geldbetrag auch diverse Dokumente sowie der Wohnungsschlüssel der Hagenerin. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls gegen Unbekannt ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

