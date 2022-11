Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - 66-jähriger Radfahrer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 37-jähriger Mann aus Löhne fuhr gestern (7.11.), um 14.10 Uhr mit seinem VW auf der Weihestraße in Richtung Goethestraße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte der Mann, nach links abzubiegen und seine Fahrt auf der Goethestraße fortzusetzen. Auf der Weihestraße fuhr zeitgleich ein 66-jähriger Löhner mit seinem Fahrrad in Richtung Löhner Straße. Der VW-Fahrer übersah augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und es kam beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrrad über die Fahrbahn und prallte gegen den Mercedes eines 46-jährigen Löhners, der sich zu dem Zeitpunkt auf der Goethestraße befand. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Mittels eines Rettungswagens wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Autos und dem Fahrrad liegt bei rund 3600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell