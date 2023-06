Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - brennt Baum

Werne (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 00:01 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - brennt Baum" in die Straße Hansaring in Werne Mitte alarmiert. Vor Ort brannte eine Böschung und die Rinde eines Baumes. Umgehend wurde ein Löschangriff mit einem C-Rohr vorgenommen und ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Eine Ausbreitung des Feuers auf den angrenzenden Garten konnte verhindert werden. Mit einer Forke wurden die brennenden Äste und der Grünschnitt auseinander gezogen, damit auch die darunter glimmende Vegetation mit Wasser gekühlt bzw. gelöscht werden konnte. Abschließend wurde der gesamte Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei aus Werne. Gegen 01:00 Uhr konnte der Kreisleitstelle Unna Einsatzende gemeldet werden.

