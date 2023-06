Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_4 - Vollalarm - Brandgeruch auf der Station

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Am Mittwochabend, den 07.06.2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Werne um 17:59 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_4 - Brandgeruch auf der Station" zu einem Altenheim an der Ottostraße alarmiert.

Nach Ankunft an der Einsatzstelle berichtete das Pflegepersonal, dass Brandgeruch auf einer Station wahrnehmbar ist und dieses aus einem Patientenzimmer kommt. Ein Trupp ging umgehend in die betroffene Etage zur Erkundung vor. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden, dass kein offenes Feuer mehr im Patientenzimmer ist und keine weiteren Personen betroffen sind. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt behandelt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der betroffene Bereich wurde weitgehend kontrolliert und anschließend durch die Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Dank des vorbildlichen Verhaltens vom Pflegepersonal des Altenheimes konnte schlimmeres verhindert werden.

Im Einsatz waren alle vier Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Werne, die Leitung der Feuerwehr, der Fernmeldedienst des Kreises Unna, der Rettungsdienst, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber, der Leitende Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei. Gegen 19:00 Uhr konnte der Kreisleitstelle Unna Einsatzende für alle Einsatzkräfte gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell