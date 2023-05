Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - brennt Altkleider Container

Bild-Infos

Download

Werne (ots)

25.05.2023 > 20:42 Uhr - 21:00 Uhr

Am Donnerstagabend um 20:42 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem Kleidercontainerbrand in die Freigrafenstrasse in Werne alarmiert. Die Einsatzmeldung auf dem Meldeempfänger lautete "FEUER_1 - brennt Altkleider Container". Vor Ort wurde durch den Angriffstrupp der mittels Stahlschloss gesicherte Container, mit einem elektrisch betriebenen Trennschleifer für die Löscharbeiten geöffnet. Der Rauch aus dem Container war von weitem sichtbar. Mit dem Schnellangriff des Hilfeleistungslöschfahrzeug wurden die brennenden Kleidungsstücke im inneren des Containers abgelöscht und die stark erhitzten Containerwände gekühlt. Der Kreuzungsbereich Berlinerstrasse / Freigrafenstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt und damit für die eingesetzten Kräfte gegen den Verkehr abgesichert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss mit Besen und Schaufel gesäubert an die Polizei übergeben. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera auf Glutnester, rückten die Freiwilligen Einsatzkräfte wieder ab. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen sowie die Polizei aus Werne. Einsatzende konnte der Leitstelle gegen 21:00Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell