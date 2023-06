Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Räumungsübung an der Wiehagen Grundschule in Werne

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Unter Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Werne hat die Wiehagen Grundschule an der Stockumer Straße in Werne am 13.06.23 eine Alarm- bzw. Räumungsübung durchgeführt. Ein korrektes und umsichtiges Verhalten von Lehrerkräften und Schülern im Brandfall ist für eine sichere und schnelle Räumung einer Schule sehr wichtig. Sollten die Abläufe mal nicht sicher beherrscht werden, entstehen schnell unübersichtliche Situationen. Um dieser Gefahr vorzubeugen und damit im Gefahrenfall alle Schüler und Mitarbeiter schnell und ohne Verzögerung in Sicherheit gebracht werden können, sollten zweimal im Jahr Räumungsübungen / Alarmproben durchgeführt werden. Diese Übungen geben allen Beteiligten Sicherheit und bereiten darauf vor, eine Schule im Ernstfall reibungslos und geordnet zu räumen.

Herr Johannes Kriele der für die beruflich verhinderte Rektorin Nicola Buschkotte eingesprungen war, setzte wie abgesprochen um 11 Uhr mit einem Telefonanruf die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vom Löschzug 1 Stadtmitte in Bewegung und drückte gleichzeitig den Knopf für den Räumungsalarm. Vorbildlich verließen Kinder und Lehrer nach dem Ertönen des Feueralarms das neue Gebäude an der Stockumer Straße und fanden sich an den Sammelplätzen hinter der Turnhalle bzw. im Freigelände ein. Nach der erfolgreichen Zählung ihrer Sprösslinge meldeten Sie die Klassen bzw. Schülerzahl an den zuständigen Verantwortlichen um abzugleichen dass keine Person mehr im Gebäude war.

Mit Martinshorn und Blaulicht fuhren kurze Zeit später ein voll besetztes Löschfahrzeug und die Drehleiter auf den Schulhof. Der Lehrerin Frau Jutta Heuer war jedoch Ihr Fluchtweg aus dem Gebäude heraus durch das imaginäre Feuer abgeschnitten worden und sie stand nun winkend an einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Zur Menschenrettung wurde daraufhin die Drehleiter in Stellung gebracht und parallel ein Trupp unter Atemschutz in den Klassenraum vorgeschickt. Dies geschieht um eventuell noch vermisste Personen in den verrauchten Gebäudeabschnitten bzw. im Treppenhaus zu suchen.

Nach circa 10 Minuten konnte der Räumungsalarm abgeschaltet werden und Frau Heuer hatte wieder sicheren Boden unter den Füßen. Herr Kriele ließ sich von einem Kameraden noch eine Grundeinweisung in das Hohlstrahlrohr geben und probierte das neu erlernte Wissen gleich praktisch aus. Zur Freude der Schülerschaft bei diesem heißen Wetter, zeigte er Ihnen zum Beispiel die unterschiedlichen Sprühbilder und auch dass sich die Durchflussmenge regulieren ließ. Alle Beteiligten waren sich einig, das die Räumungsübung ein voller Erfolg war.

Die Übung war gegen 12:15 Uhr beendet und die freiwilligen Einsatzkräfte des Löschzug 1 der Feuerwehr Werne konnten wieder ihren üblichen Tätigkeiten nachgehen. Insgesamt verliefen die Übungen sehr gut, lediglich über Kleinigkeiten wurden in der Nachbesprechung diskutiert, um sie zukünftig besser gestalten zu können.

Noch ein Bitte in eigener Sache: Um an der Räumungsübung teilnehmen zu können, haben sich viele Feuerwehrkameraden Urlaub bzw. Überstunden genommen. Dies trug maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss der Räumungsübung bei. Ein realer Brand kündigt sich aber nicht vorher an! Da die meisten Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Werne aber nicht im Gemeindegebiet arbeiten, stehen sie zu diesen Zeiten auch nicht für aufkommende reale Einsätze zur Verfügung, wenn sie nicht gerade zufällig Urlaub haben oder Schichtarbeiter sind. Wir möchten zu jeder Tages und Nachtzeit ein rechtzeitiges Ausrücken in der richtige Personenstärke sicherstellen. Daher bitten wir die Bevölkerung von Werne, genau wie wir, auch aktiv zu werden und sich der Freiwilligen Feuerwehr Werne anzuschließen. Kontaktieren Sie uns gerne über unsere Facebookseite oder sprechen Sie die örtliche Löschgruppe bzw. Löschzug an, um unverbindlich in die Arbeit der Feuerwehr reinzuschnuppern. Wir freuen uns auf Sie. Kontaktinformationen finden Sie auf www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell