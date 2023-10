Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Pfalzdorf- Verkehrsunfall/ Zusammenprall zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Montagvormittag (16. Oktober 2023) gegen 10.55 Uhr kam es an der Kreuzung Kirchstraße / Landwehrstraße in Goch Pfalzdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Bedburg-Haus fuhr in ihrem blauen Dacia Sandero den Kirchweg in Richtung Motzfeldstraße. Zeitgleich war ein 64-jähriger Gocher in seinem roten Mitsubishi Eclipse Cross auf der Landwehrstraße in Richtung Kuhstraße unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der 64-Jährige leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten mussten mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge, der Dacia und der Mitsubishi, waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell