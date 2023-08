POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 32. Kalenderwoche

Trier (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 29. Juli und dem 31. Juli gegen 7 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Büro, des Gebäudes C, der Universität Trier ein. Hier wurde eine Geldkassette samt Inhalt entwendet. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich unter 0651-97792290 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr