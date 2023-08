POL-PPTR: Einbruch in Universität Trier

Echternacherbrück (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen am Montag, 31.07.2023, zwischen 18.30 Uhr und 23.25 Uhr in ein Einfamilienhaus in Kelterdell in Echternacherbrück ein. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um auf das Anwesen zu gelangen. Nachdem sie sich ...

