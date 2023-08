POL-PPTR: Polizei sucht Zeugen

Trier (ots) - In der Nacht zum 31. Juli, zwischen 23:00 und 10:45 Uhr drangen mindestens zwei bisher unbekannte männliche Täter in ein Restaurant in der Zurmaiener Straße in Trier ein und flüchteten anschließend. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1: zwischen 20- 30 Jahre alt, dunkle Haare, helle, vermutlich ärmellose Jacke, Basecap mit aufgesetzter Sonnenbrille, schwarze Brusttasche Person 2: Hoodie ...

