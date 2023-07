Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Restaurant- Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Nacht zum 31. Juli, zwischen 23:00 und 10:45 Uhr drangen mindestens zwei bisher unbekannte männliche Täter in ein Restaurant in der Zurmaiener Straße in Trier ein und flüchteten anschließend. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: zwischen 20- 30 Jahre alt, dunkle Haare, helle, vermutlich ärmellose Jacke, Basecap mit aufgesetzter Sonnenbrille, schwarze Brusttasche

Person 2: Hoodie oder Kapuzenjacke

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt der entstandene Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich unter 0651-97792290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell