Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und entwenden Schmuck sowie Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Echternacherbrück (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am Montag, 31.07.2023, zwischen 18.30 Uhr und 23.25 Uhr in ein Einfamilienhaus in Kelterdell in Echternacherbrück ein. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um auf das Anwesen zu gelangen. Nachdem sie sich über ein Fenster Zutritt in das Einfamilienhaus verschafft hatten, durchsuchten die Unbekannten alle Räume. Hierbei gingen sie teilweise mit erheblicher Kraftanstrengung vor, um ihr Ziel zu erreichen. Sie hatten es vor allem auf Schmuck und Bargeld abgesehen.

Die Polizei bittet um Mithilfe - aufgrund der Uhrzeit könnten Nachbarn der Straße Kelterdell wichtige Zeugen sein: Wer hat verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im o.g. Zeitraum in Kelterdell oder generell in Echternacherbrück gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wittlich in Verbindung zu setzen - Tel: 06571/9500-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell