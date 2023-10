POL-SU: Hochzeitsautokorso legt Kreuzung lahm - Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Lohmar (ots) - Am frühen Samstagabend (28. Oktober) wollten zwei Zeugen in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße in Lohmar einkaufen. Als sie mit dem Auto auf den Parkplatz fuhren, konnten sie einen verdächtigen Mann sehen, der sich auf der angrenzenden Großbaustelle an einem Werkzeugcontainer zu schaffen machte. Offensichtlich hatte der Verdächtige bemerkt, dass er gesehen worden war und verließ eiligen ...

mehr