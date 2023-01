POL-NOM: Positiver Drogenvortest bei Kontrolle

Northeim (ots) - Bad Gandersheim, Am Hasengrund, Montag, 23.01.2023, 04.10 Uhr BAD GANDERSHEIM (Wol) - Zwei Hausbewohner vorsorglich ins Krankenhaus. Am Montag gegen 04.10 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Straße "Am Hasengrund" zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand an einem Heizkörper im Schlafzimmer. Ein technischer Defekt kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Andere Möglichkeiten der Brandentstehung werden aktuell geprüft. Die zwei ...

