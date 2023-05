Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Öl ausgeschüttet - Unfallflucht - Glastür beschädigt - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Öl ausgeschüttet

Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr wurde festgestellt, dass im Bereich des Bohlschulplatzes in der Friedrichstraße an mehreren Stellen Öl ausgeleert wurde. So wurde an zwei Parkbänken, einem Mülleimer, einer Tischtennisplatte sowie an mehreren Stellen auf dem Asphalt ausgeleertes Öl festgestellt. Durch die eintreffende Polizeistreife konnte in unmittelbarer Nähe ein etwa halbvoller 5-Liter-Ölkanister aufgefunden und sichergestellt werden. Durch die Feuerwehr Aalen, die mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften vor Ort kamen, wurden die Stellen abgestreut und Teile des verunreinigten Erdreichs abgetragen. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 23-jähriger Lenker eines Ford befuhr am Dienstag um kurz vor 8 Uhr die Richard-Wagner-Straße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mazda einer 20-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Up, der zwischen dem 23.05. und dem 24.05.23 in der Weißensteiner Straße geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176/6562 entgegen.

Mutlangen: Glastür beschädigt

Durch das Einwerfen von zwei Gullydeckeln wurde zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Dienstagmorgen, 06:40 Uhr die Glastür der Hornbergschule in der Forststraße beschädigt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

