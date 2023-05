Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Tatverdächtige bedrohten Bankkunden und entwendeten Bargeld

Winnenden: (ots)

Ein 58-jähriger Bankkunde begab sich am Montagabend gegen 22:15 Uhr in der Querstraße in eine dortige Bankfiliale. Er wollte dort am Geldautomat Bargeld einzahlen. Im Bankgebäude wurde er von zwei jungen Männern angesprochen, die ihm gefolgt waren. Die beiden Tatverdächtigen waren maskiert und augenscheinlich mit einer Schusswaffe bewaffnet. Sie bedrohten damit den Bankkunden und forderten die Herausgabe von Geld. Das Opfer übergab daraufhin den beiden Männern sein mitgeführtes Bargeld. Zudem musste der Bankkunde mit seiner Scheckkarte am Geldausgabeautomat noch eine Abhebung tätigen und das Bargeld den Tätern aushändigen. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Buchenbachhalle. Beide Tatverdächtige sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten eine dünne Statur und trugen Jogginghosen und dunkle Oberkleidung. Eine polizeiliche Fahndung am Tatabend erbrachte keine weiteren Erkenntnisse auf die geflüchteten Personen. Die Kripo Waiblingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Männer bzw. auf jugendliche Personen, die sich am Tatabend in Tatortnähe aufhielten. Die Hinweise werden unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

