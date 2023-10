Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb geschnappt/20 Spirituosenflaschen im Rucksack versteckt

Siegburg (ots)

Am Freitagmorgen (27. Oktober) wurde ein Ladendieb in Siegburg ertappt und vorläufig festgenommen. Gegen 11:40 Uhr beobachtete der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße eine verdächtige Person. Der Unbekannte verstaute dabei im Geschäft 20 unterschiedliche Spirituosenflaschen in einem großen Rucksack, den er in einen Einkaufswagen gestellt hatte. An der Kasse bezahlte der Mann dann lediglich eine Tüte Chips und verzichtete auf die Herausgabe des Rückgeldes, sondern begab sich schleunigst in Richtung Ausgang. Hier wurde er von dem Zeugen, der den Diebstahl beobachtet hatte, angesprochen und festgehalten, bis die hinzugerufene Polizei eintraf. Die Beamten übergaben die Flaschen im Gesamtwert von rund 600 Euro an den berechtigten Zeugen und nahmen den verdächtigen 19-Jährigen vorläufig fest. Auf der Polizeiwache in Siegburg wurden seine Personalien festgestellt. Da der Verdächtige der deutschen Sprache nicht mächtig ist, wurde für eine Vernehmung ein Dolmetscher hinzugerufen. Aufgrund fehlender Haftgründe musste der Mann mit Wohnsitz in Monheim am Rhein nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. (Uhl)

