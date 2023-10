POL-HS: Sprinterdiebstahl

Kreis Heinsberg (ots) - Heinsberg-Kempen - Brand Am 21.10.2023 um 18:45 Uhr kam es auf der Kämpchenstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Der Bewohner eines Hauses beabsichtigte seinen Ofen anzuzünden. Dabei kam es zu einer Stichflamme wodurch ein Vorhang in Brand geriet. Insgesamt wurden 2 Personen leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr