POL-SU: Ermittlungen nach Einsatz von Pfefferspray

Troisdorf (ots) - Am Dienstag (31.10.2023) haben Unbekannte fünf Papiermülltonnen angezündet und beschädigt. Zunächst wurde der Brand einer grünen Papiermülltonne in der Straße "Zum alten Tor" in Troisdorf gemeldet. Am Einsatzort schilderte der Einsatzleiter der Polizei, dass im nahen Umfeld weitere Papiertonnen brennen würden. Drei Tonnen in der Stettiner ...

mehr