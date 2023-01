Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzungen und Sachbeschädigungen anlässlich einer Musikveranstaltung in Gillenfeld

Gillenfeld (ots)

Die erste Feier in diesem Jahr in Gillenfeld verlief insgesamt friedlich. Die etwa 600 Gäste feierten anlässlich der Neon Dance Night in der Halle in Gillenfeld ausgelassen.

Durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurde die Veranstaltung sowohl auf an der An- als auch auf der Abfahrt überwacht.

Dennoch kam es während der Veranstaltung im Veranstaltungsbereich zu mehreren Körperverletzungen und einer Sachbeschädigung.

Gegen 02:15 Uhr gerieten mehrere Jugendliche mit einem dort von Veranstalterseite aus anwesenden 39-Jährigen in Streit, welcher darin gipfelte, dass einer der Jugendlichen dem 39-Jährigen unvermittelt einen Kopfstoß versetzte. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter, etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß konnte unerkannt flüchten.

Gegen 02:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter ein im Bereich der Schulstraße abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Ibiza, indem er den Außenspiegel der Fahrerseite mit Gewalt abschlug oder abtrat.

Gegen 03:30 Uhr sodann gerieten zwei 31- und 24-jährige junge Männer miteinander in Streit, welcher in einer gegenseitigen Körperverletzung durch Kopfnuss und Faustschlag endete.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten ernsthafter verletzt.

Jegliche Zeugenhinweise zum vorgestellten Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

