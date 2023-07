Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: Fluggast muss für 13 Monate ins Gefängnis

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Donnerstagnachmittag (06.07.2023) einen Strafvollstreckungshaftbefehl wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Die Beamten stießen bei der Einreisekontrolle aus Istanbul bei einem 52-jährigen türkischen Passagier auf die Fahndungsausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Konstanz. Der Fluggast war zwar mit Wohnsitz in Deutschland gemeldet, jedoch unbekannten Aufenthalts. Nach ihm wurde gefahndet, da er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten, ohne Bewährung, zu verbüßen hat.

Nach Eröffnung des Haftbefehls und Mitnahme in die Diensträume, kontaktierte der Verhaftete vergeblich seinen Rechtsanwalt. Er wurde am gleichen Abend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

