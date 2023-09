Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle- jeweils mit Flucht

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 31.08.2023 parkte eine 51-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren BMW auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Schlosserstraße ordnungsgemäß in eine Parklücke, um einkaufen zu gehen. Als sie im Nachgang wieder an ihrer Wohnanschrift ankam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am Heck ihres PKW. Offensichtlich kam es auf dem Parkplatz beim Rangieren zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne sich um den durch ihn entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden am BMW von ca. 700 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher/ in liegen nicht vor.

Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

PKW fährt vor Gartenmauer - und flüchtet im Anschluss

Hauneck-Oberhaun - Am Samstag, dem 02.09.2023, im Zeitraum von 00:00 Uhr und 05:00 Uhr befuhr ein/e bisher unbekannte/r Unfallverursacher/in mit seinem/ihrem PKW die Südstraße im Ortsteil Oberhaun. Aus bisher unbekannten Gründen kam der- oder diejenige nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Natursteinmauer. Danach verließ der oder die Unfallverursacher/ in die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden an der Mauer in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise auf den oder die Unfallverursacher/ in nicht vor.

Gefertigt: Liemen, POK`in, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell