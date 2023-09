Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 4 Unfallmeldungen der PSt Bad Hersfeld

1.

Bad Hersfeld: Rollerfahrerin leichtverletzt

Eine 79-jährige Rollerfahrerin wollte am Freitagmorgen (01.09.) gegen 08:45 Uhr ihren Roller in der Uffhäuser Straße von der Fahrbahn auf den Gehweg schieben. Dabei schaltete die Rollerfahrerin den Motor nicht aus. Aus Unachtsamkeit betätigte die Rollerfahrerin den Gashebel, so dass das Fahrzeug samt der Fahrzeugführerin zu Boden fiel. Zuvor streifte das Fahrzeug noch einen auf dem Gehweg befindlichen Hydranten. Die Rollerfahrerin wurde leichtverletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

2.

Philippsthal: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wartburgkreis befuhr am Freitagabend (01.09.) gegen 18:00 Uhr die Bundesstraße 62 und beabsichtigte von dort auf den Bimbacher Weg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer einen 53-jährigen Radfahrer aus Eiterfeld, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Hünfeld verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 900 Euro.

3.

Bad Hersfeld: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (01.09.) befuhr gegen 19:05 Uhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Bundesstraße 27 aus Richtung Innenstadt kommend den rechten von 2 Richtungsfahrstreifen . Parallel auf dem linken Fahrstreifen befand sich ein weiterer Pkw. Aus bisher unbekannten Gründen, kam dieser Fahrzeugführer mit seinem Pkw zu weit nach rechts und streifte dabei den Pkw der 19-jährigen Hersfelderin. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

4.

Bad Hersfeld: Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 27-jähriger Bad Hersfelder befuhr am Freitagabend (01.09.) gegen 20:30 Uhr mit seinem Pkw die Bismarckstraße und beabsichtigte im weiteren Verlauf auf der Frankfurter Straße stadtauswärts weiterzufahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, brach in einer Linkskurve, im Bereich der Hochbrücke, das Fahrzeugheck aus. Der Pkw stieß anschließend gegen die dort befindliche Betonschutzwand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

