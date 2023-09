Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen - 1 leicht verletzte Person, 14.000EUR Sachschaden

Fulda (ots)

Am Freitag (01.09.) waren um 12:30 Uhr drei Fahrzeuge an einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Höhe Fulda-Bernhards beteiligt.

Alle drei Pkw fuhren hintereinander von Hünfeld kommend in Richtung Fulda. Der vorausfahrende Pkw Renault und der nachfolgende Pkw Smart mussten aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Die 18-jährige Fahrerin des dahinter folgenden Pkw Honda erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Smart auf. Dieser wurde noch gegen den Renault geschoben, so dass an allen Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 14000 Euro entstand. Die 32-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Renault wurde zudem noch leicht verletzt.

