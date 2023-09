POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 15-Jährige Amelie K. aus Petersberg vermisst

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Geschäft Homberg (Ohm). Ein Lebensmittelmarkt in der Straße "An den Sandäckern" wurde am frühen Freitagmorgen (01.08.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei Einbrecher gegen 0.35 Uhr gewaltsamen Zutritt zu dem gewerblichen Objekt. Anschließend stahlen die Täter eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten dann unerkannt in unbekannte Richtung. Bei den Einbruch ...

