POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht - Alleinunfall eines Lkws

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Breitenbach. Im Zeitraum von Dienstag (29.08.), gegen 18.30 Uhr, bis Mittwoch (30.08.), gegen 17.30 Uhr, parkte ein Fahrzeugführer seinen weißen Ford-Kombi auf einer Schotterparkfläche in der Adelsbergstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rangierte in diesem Zeitraum ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw und beabsichtigte vermutlich hinter dem Ford einzuparken. Hierbei touchierte er mit der rechten Seite seines Fahrzeugs den rechten Stoßfänger des geparkten Pkw. Der entstandene Schaden beträgt circa 3.200 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall eines Lkws

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.09), gegen 8:30 Uhr, ereignete sich auf der A 4 ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 66-jähriger polnischer Sattelzugfahrer die A4 in Richtung Osten. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld kam der Fahrer mit seinem Sattelzug aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und kam einige Meter später im Bereich einer Böschung zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Noch am Unfallort ergab sich für die Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld der Verdacht auf Alkohol am Steuer. In der Folge wurde eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer angeordnet. Zur Sicherung des Verfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro an.

Durch den Firmeninhaber wurde die Bergung des Sattelzuges veranlasst.

Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren auch ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen im Einsatz.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

