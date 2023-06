Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung an Kiosk - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.06.2023, gegen 22:40 Uhr soll eine Gruppe vermummter Personen die Scheiben eines Kiosks in der Habsburgerstraße in Freiburg massiv beschädigt haben. Die Personengruppe (ca. fünf bis acht Personen) sei im Anschluss die Ludwigstraße in Richtung Osten fußläufig geflüchtet und im Bereich der Karlstraße in zwei Autos eingestiegen und weggefahren. Laut Zeugenaussagen haben die Personen Sturmhauben getragen und u.a. mit Baseballschlägern auf die Scheiben eingeschlagen.

Der entstandene Sachschaden am Kiosk beträgt rund 10.000 Euro.

Der Polizeiposten Freiburg-Herdern (Tel.: 0761/29607-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den vermummten Personen und den Fluchtfahrzeugen geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/882-4221 entgegen.

mg

