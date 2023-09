Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsberg/Hersfeld-Rotenburg (ots)

1.

Lauterbach: Fahrzeug überschlägt sich, Person eingeklemmt

Am Freitag (01.09.) ereignete sich gegen 21:10 Uhr auf der Landesstraße 3144 zwischen Sickendorf und Wallenrod ein Alleinunfall. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Lauterbach befuhr die Strecke mit seinem Ford in Richtung Wallenrod. Hierbei kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasste Geschwindigkeit auf regenasser Fahrbahn, von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem angrenzenden Feld auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde zum Glück nur leichtverletzt und zwecks weiteren Untersuchungen in ein Lauterbacher Krankenhaus verbracht. An dem verunfallten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 3500,-EUR. Der Pkw verblieb an der Unfallstelle und wird durch den Halter eigenständig vor Ort entfernt.

2.

Gemarkung Alsfeld: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/ West und Alsfeld/Ost.

Am Freitag (01.09.) überschlug sich gegen 18:40 Uhr auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/ West und Alsfeld/ Ost ein Pkw. Der 59 Jahre alte Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der zweispurigen Bundesautobahn 5 in nördliche Fahrtrichtung. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam der Verkehr kurzzeitig zum Erliegen, so dass der Fahrzeugführer stark abbremsen musste. Durch das Bremsmanöver auf regennasser Fahrbahn kam der PKW ins Schleudern, prallte zunächst in die Mittelleitplanke, wurde von dieser abgewiesen und rutschte über alle Fahrstreifen bis in den Straßengraben. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Verkehrsunfall blieb der Fahrzeugführer unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Alsfeld gebracht.

Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von geschätzt 15.000 EUR.

Während der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Dabei kam es jedoch nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen.

3.

Alheim: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 68 nahe Baumbach unter Alkoholeinfluss

Auf der Kreisstraße zwischen Baumbach und Niederellenbach kam es am Freitag (01.09.) gegen 19:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 39-jähriger Mann aus Moldau kam mit seinem PKW und zwei weiteren Insassen in den Gegenverkehr. Hier touchierte er den entgegenkommenden PKW eines 67-jährigen Mannes aus Alheim. An beiden PKWs entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 9000,- EUR. Verletzt wurde niemand. Da der 39-jährigen Mann aus Moldau offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

4.

Bebra: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden - Verursacher flüchtig

Am Freitag (01.09.) kam es gegen 19:00 Uhr auf der B27 zwischen Bebra und Asmushausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein unbekannter Fahrer eines dunklen VW Golf kam auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender 26-jähriger PKW-Fahrer aus Philippsthal eine Vollbremsung einleiten musste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern , wich der Geschädigte nach rechts aus und blieb im Straßengraben liegen. Alle drei Insassen wurden leichtverletzt. Der Fahrer des dunklen VW Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer: 06623/9370 zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

