Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Tausend Euro Schaden - Vandalen wüten in Turnhalle

Pforzheim (ots)

Ein Bild der Verwüstung haben Vandalen am Wochenende in einer Turnhalle in Pforzheim-Dillweißenstein hinterlassen.

Die Täter verschafften sich auf noch nicht abschließend geklärte Weise Zutritt in das Gebäude an der Hirsauer Straße. Dort wüteten die noch Unbekannten im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag, indem sie zum einen den Inhalt mehrerer Feuerlöscher sowie Toilettenpapier auf dem Boden der Mehrzweckhalle verteilten. Weiterhin rissen die Randalierer den Bühnenvorhang ab und stießen ein Klavier die Bühne hinunter. Der Sachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen in einem Bereich von rund 10.000 Euro bewegen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell