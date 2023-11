POL-SU: Fotofahndung nach Einbruch in Geschäfte und Arztpraxen

Troisdorf (ots) - Am Donnerstagabend (02. November) zerstach ein 59 Jahre alter Mann in Troisdorf die Reifen an vier Autos. Gegen 23:30 Uhr rief ein Anwohner der Scharnhorststraße in Troisdorf-West die Polizei. Der Zeuge hatte in seiner Wohnung ein lautes Zischen von der Straße her gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er den 59-Jährigen, der mit einem Messer an vier Pkw die Reifen zerstach. Den hinzugerufenen ...

