POL-MG: Kupferdiebstahl an einer Baustelle - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 370 in Rheindahlen sind am Montag, 30. Oktober, um 18.08 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor einem Kreisverkehr. Verkehrsbedingt musste hier eines der beiden beteiligten Autos anhalten. Dabei stieß das dahinterfahrende Auto gegen das Heck des vorderen. Durch den Aufprall wurden in beiden Fahrzeugen Personen verletzt: Im ...

mehr