POL-MG: Rheindahlen: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 28. Oktober, hat ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße einen Einbrecher überrascht. Der Verdächtige flüchtete anschließend mit der Beute. Nach eigenen Angaben hielt sich der 21-Jährige gegen 19.15 Uhr in seiner Wohnung auf, als er merkwürdige Geräusche hörte. Kurz darauf sei er in einem der Räume auf einen unbekannten Mann getroffen. Der offenbar ...

