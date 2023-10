Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Eicken und Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 28. Oktober, hat ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße einen Einbrecher überrascht. Der Verdächtige flüchtete anschließend mit der Beute.

Nach eigenen Angaben hielt sich der 21-Jährige gegen 19.15 Uhr in seiner Wohnung auf, als er merkwürdige Geräusche hörte. Kurz darauf sei er in einem der Räume auf einen unbekannten Mann getroffen. Der offenbar überraschte Einbrecher sei dann an ihm vorbeigelaufen und über die Terrasse geflüchtet. Die Terassentür habe der unbekannte vermutlich vorher aufgehebelt.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,90 Meter groß und circa 40 Jahre alt. Er hat graue Haare und trug dunkle, ältere Kleidung.

Unbekannte sind am Sonntag, 29. Oktober, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bökelstraße eingebrochen. Sie entwendeten drei Uhren und persönliche Dokumente. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter dem Mehrfamilienhaus zwischen 18 Uhr und 21 Uhr. Anschließend kletterten sie auf einen Balkon und gelangten dann auf bisher ungeklärte Weise in die Wohnung. Danach durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen.

In den beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell