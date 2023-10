Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 06.10. - 07.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Diebstahl von Kupfer Am Freitagmorgen, 06.10.2023, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 07:10 Uhr brachen unbekannte Täter in das Gebäude eines Energieversorgers an der Bürgerparkstraße in Cloppenburg ein. Hier sollte Metall in Form von Kupfer entwendet werden. Die Täter ließen jedoch nach Alarmauslösung von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Emstek - Diebstahl von Kabeltrommeln Am frühen Freitagmorgen, 06.10.2023, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 04:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude eines Elektro-Fachbetriebes an der Ecopark-Allee in Emstek-Drantum ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Vielzahl von Kabeltrommeln entwendet. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu möglichen Transportfahrzeugen in dem Bereich, nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Freitag, 06.10.2023, um 19:00 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 73jähriger Garreler wollte mit seinem PKW von der Hauptstraße aus nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 30jährigen Radfahrer aus Garrel. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Lindern - Diebstahl von Kupfer In der Zeit von Donnerstag, 28.09.2023, bis Donnerstag, 05.10.2023, wurde an der Lienerschen Straße in Lindern von einem unbewohnten Gebäude Kupferfallrohre entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957/967790 entgegen.

