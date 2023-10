Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, gegen 02.00 Uhr, wurde ein 38-Jähriger aus Damme in der Gartenstraße Opfer einer gefährlichen Körperverletzung: Seinen Angaben zufolge befand er sich auf dem Weg zur Arbeit und war gerade im Begriff, von seiner Haustür aus zu seinem Auto gehen, als er plötzlich unvermittelt von einem ihm unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und im Gesicht verletzt wurde. Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, ca. 190 cm groß, dunkelbraune/schwarze Haare, Alter ca. Mitte 20, dunkel gekleidet mit schwarzem/dunkelbraunen Kapuzenpulli, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, schwarze Bauchtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: 05491 999360 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters

Zwischen Mittwoch, 04.10.2023, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 05.10.2023, 07.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Falkenweg einen schwarzen E-Scooter Modell Mi 1S eines 16-Jährigen aus einem frei zugänglichen Abstellraum seines Elternhauses. Besondere Merkmale des Scooters sind Aufkleberreste an der Haltestange, ein blaues Schloss sowie ein schwarzes Schloss an der Haltestange. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es um 15.50 Uhr auf der Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 29-jährige Frau aus Drebber, eine 20-Jährige aus Barnstorf und eine 21-jährige Frau aus Rehden befuhren mit ihren Fahrzeugen in genannten Reihenfolge die Landwehrstraße in Fahrtrichtung Lohne. Im Streckenverlauf beabsichtigte die Drebberin, nach links in den Pickerweg einzubiegen. Sie musste verkehrsbedingt warten. Die Frau aus Barnstorf kam hinter der 29-Jährigen zum Stehen. Die Rehderin allerdings erkannte das Bremsmanöver zu spät und schob den PKW der Barnstorferin auf das Fahrzeug der 29-Jährigen Frau aus Drebber auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Die beteiligten Personen blieben unverletzt.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen

Zwischen Freitag, 29. September 2023, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 04. Oktober 2023, 06.30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter einen Werkzeugcontainer auf der Dauerbaustelle der Bundesautobahn A1, Anschlusstelle Holdorf, und entwendeten hochwertiges Werkzeug des Herstellers Würth. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: 05494 914200 entgegen.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es gegen 06.45 Uhr auf der Gramker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 76-jähriger LKW-Fahrer aus Damme befuhr mit seiner Sattelzugmaschine DAF XG 480 FT die Gramker Straße in Fahrtrichtung Handorfer Straße, als ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug die Kurve schnitt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Diekhauser Weg unerlaubt vom Unfallort. Am LKW des Dammers entstand Sachschaden am vorderen linken Kotflügel in Höhe von 2.500 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte ebenfalls Beschädigungen aufweisen. Zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug liegen keine weiteren Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: 05494 914200 entgegen.

Holdorf - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am Freitag, 06. Oktober 2023, um 05.10 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Vechta die Steinfelder Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Bei der Kontrolle wurde ebenfalls festgestellt, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war sein Fahrzeug nicht zugelassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.

Bakum - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 04. Oktober 2023, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 05. Oktober 2023, 06.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Schulstraße die Heckscheibe des grauen Honda Civic Tourer einer 40-jährigen Bakumerin. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: 04446 959710 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 04. Oktober 2023, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 05. Oktober 2023, 11.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter im Bereich Stukenborg/Ecke Reuterstraße die Straße, den Bürgersteig sowie einen Gullideckel mit grüner Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelecfahrerin

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es gegen 14.55 Uhr in der Eschstraße, Ecke Lattweg, zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 32-jähriger Mann aus Quakenbrück befuhr mit einem Transporter Eschstraße und beabsichtigte, von dort nach rechts auf den Lattweg abzubiegen. Hierbei übersah der wartepflichtige Fahrzeugführer auf dem linksseitigen Fahrradweg eine von rechts kommende, bevorrechtigte 81-jährige Pedelecfahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 81-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es gegen 15.45 Uhr im Bokener Damm zu einem Verkehrsunfall: Eine 56-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem PKW den Bokerner Damm in Richtung Dinklage. Auf Höhe der Straße Westmark beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. In diesem Moment kam ein 63-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta aus der Straße Westmark und beabsichtigte, nach links auf den Bokerner Damm einzubiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 56-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro. Das Fahrzeug der Vechtaerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 56-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Steinfeld - Unfall zwischen Pkw und Fahrrad mit Anhänger

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, um 17.15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger aus Steinfeld die Ostlandstraße mit einem Pkw. Vor ihm fuhr ein Gespann aus Fahrrad und Anhänger. Der Pkw-Fahrer schätze dessen Geschwindigkeit falsch ein und fuhr trotz Bremsung auf das Gespann auf. Hierdurch wurde der 55-jährige Fahrradfahrer aus Egestorf leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell