Vechta - Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstählen

Zwischen Sonntag, 01. Oktober 2023, 13.00 Uhr, und Dienstag, 03. Oktober 2023, 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Oldenburger Straße das hintere Kennzeichen eines schwarzen 3er BMW.

Zwischen Montag, 02. Oktober 2023, 21.30 Uhr, und Dienstag, 03. Oktober 2023, 01.00 Uhr, wurde in der Johannesstraße das hintere Kennzeichen mitsamt -halterung eines weißen PKW VW Passat gestohlen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkstreifen entlang der Johannesstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruch Gaststätte

Von Montag, 02. Oktober 2023, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 04. Oktober 2023, 10.20 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, An der Propstei, auf das Grundstück einer dortigen Gaststätte ein. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei Kfz

Zwischen Dienstag, 03. Oktober 2023, 23.00 Uhr und Mittwoch, 04. Oktober 2023, 05.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta Oyther Straße, einen schwarzen Pkw des Herstellers BMW, Modell X5 xDrive30d. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellt. Am Mittwoch, 04. Oktober 2023, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Visbeker Damm, ebenfalls einen Pkw des Herstellers BMW, Modell X5 xDrive30d. Auch dieses Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt in der Zufahrt eines Wohnhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 02. Oktober 2023, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 03. Oktober 2023, 00.30 Uhr, wurde in Vechta, Falkenrotter Straße, der Lack eines grauen Mercedes SLK, der auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war, an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Burgweg das an einer Schutzhütte der sogenannten "Rentner-Bank" abgestellte schwarze KALKHOFF E-Bike, Modell "Since 1919" eines 84-Jährigen aus Lohne. Das E-Bike hat eine Reifengröße von 26 Zoll und verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Der Lenker ist gold-matt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Snackautomaten

AM Dienstag, 03. Oktober 2023, gegen 21.10 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Stromleitung des Snackautomaten am Lohner Bahnhof, sodass dieser nicht mehr funktionstüchtig ist. Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

